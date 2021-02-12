إطلاق المدفوعات الفورية 21 فبراير

جدة – ياسر بن يوسف

في خطوة نوعية تعزز تقدم المملكة في التقنية المالية، أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

وقال البنك في بيان له، إن النظام سيمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد فور إطلاقه من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع ، مؤكدا أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويساهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.

وأشار إلى أن النظام تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، ويُعدّ خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي ، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية ، وسيسهم في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته “المدفوعات السعودية”، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيساهم أيضاً في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.



منظومة رفيعة المستوى

وحول أهمية هذه الخطوة أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي وعضو مجلس ادارة الجمعية المالية السعودية طلعت بن زكي حافظ لـ”البلاد” أن اطلاق نظام المدفوعات الفورية سيكون إضافة كبيرة لسلسلة الابتكارات التقنية رفيعة المستوى التي نفذها البنك المركزي وتتماشي مع رؤية المملكة 2030، خاصة تطوير برنامج القطاع المالي الذي يهتم بالخدمات المالية عموما وبرنامج الخدمات المصرفية علي وجهة الخصوص، ومنها التكنولوجيا المالية كالحوالات البنكية والادخار ومنتجات التمويل المختلفة.

وأضاف أن هذا النظام سيحقق المرونة وسرعة إنجازات المعاملات البنكية المختلفة في عملية التحويل على مدى 24 ساعة، ورفع كفاءة التشغيل بالنسبة للجهات المالية سواء شركات التقنية او البنوك او ما يعرف بـ “الفنتك” وبالتالي سوف ينعكس على تكلفة الخدمات علي العملاء، وبرفع كافة عملية التحويلات والمدفوعات الفورية.

وقال حافظ إن إنجازات البنك المركزي “ساما” فاقت التوقعات خلال السنوات الأربعة الماضية منذ انطلاقة رؤية المملكة 2030، وشاهدنا دخول العديد من شركات التكنولوجيا المالية، وإطلاق مشاريع كبيرة مثل المصرفية المفتوحة ووكلاء المصارف، وحقيقة يطول الحديث عن انجازات ساما في تطوير نظام المدفوعات الاليكترونية والأنظمة المالية والخدمات المصرفية بما يعزز تقدم المملكة في النظام المالي والاقتصاد الوطني.