أمير تبوك: «كورال بلوم» خطوة واعدة

تبوك- البلاد

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية “كورال بلوم” للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر, يجسد النظرة المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لرفعة وعز الوطن والمواطن ويمثل خطوة كبيرة وواعدة نحو مستقبل مشرق للسياحة بالمملكة العربية السعودية ورافداً اقتصادياً مهماً يؤكد متانة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة ورفع مستوى جودة الحياة والناتج المحلي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وقال سموه :” إن جهود ومتابعة ولي العهد وإشرافه المباشر لجميع أعمال المشروع من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ ، سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية ودعم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد”.