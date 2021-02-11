مواد محلية متقدمة للتطبيقات الصناعية

الرياض – البلاد

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض اتفاقية لتطوير مواد عالية الأداء وخفيفة الوزن للتطبيقات المتقدمة ، وقام بالتوقيع نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس الفارس.

وأوضح البنيان أن هذا التعاون المشترك ينسجم إستراتيجياً مع أهداف رؤية المملكة 2030م الرامية لتعزيز الصناعات المحلية من خلال التعاون والابتكار، مشيراً إلى أن تطوير المواد عالية الأداء سيتم بالكامل في المملكة للوفاء باحتياجات الصناعات التحويلية المحلية. وبين أن هذه التقنية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أسواق النقل نتيجة خفض الوزن باستخدام المواد الخفيفة.

بدوره أكد الدكتور الفارس أن هذا التعاون سيسهم في خدمة السوق المتنامية للمواد المتقدمة عالية الأداء في المملكة، فضلاً عن توفير فرص كبيرة لأعمال الصناعات الحديثة والتحويلية، مفيداً أن المدينة تطمح أن تسهم هذه الخطوة في إثراء المحتوى المحلي ودعم اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها التنافسية في هذه الصناعات.