زيادة حاويات المسافنة في الموانئ

الرياض- البلاد

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” امس اتفاقية تجارية لمدة عام مع الخط الملاحي العالمي “هاباغ لويد”، التي تعد أول اتفاقية تجارية لزيادة كميات الحاويات في الموانئ السعودية، مما سيسهم في زيادة عمليات المسافنة بميناء جدة الإسلامي.

وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” ضمن إستراتيجيتها الطموحة؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية، وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية؛ تماشياً مع مرتكزات رؤية (2030) نحو ترسيخ مكانة المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجستي.

وتستحوذ موانئ المملكة حالياً على ما يقارب 20% من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، هادفة الاستحواذ على أكثر من 50 % في سوق حاويات المسافنة بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة الإستراتيجي كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.