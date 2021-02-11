تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية في الصناعات العسكرية

الرياض – البلاد

دشنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشروعاً مشتركاً جديداً مع شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز” أحد أكبر مصنعي أنظمة الطيران والدفاع في العالم، وذلك في مسعى إلى تسريع نمو أعمال شركة “سامي” عبر تطوير أنظمة الاتصالات المتقدمة، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة المهام المتكاملة التي تدعم القوات المسلحة والأمنية السعودية، وتأكيداً على التزامها بتطوير منظومةٍ متكاملةٍ للصناعات الدفاعية في المملكة من خلال الشراكات العالمية.

ويركز نطاق المشروع المشترك على توطين منتجات “إل ثري هاريس” المتقدمة الخاصة بالاتصالات وأجهزة الاستشعار، إلا أنه سيتوسع ليشمل مسؤوليات المتعاقد الرئيسي الخاصة بأنظمة ومنصات المهام المتكاملة، والاستفادة من الشراكات الصناعية المحلية الراسخة، في حين يتطلع الطرفان إلى التعاون في عددٍ من المجالات الأخرى؛ مثل: برامج التدريب الفنية والمتخصصة في التشغيل والصيانة، ونقل الإنتاج، ونقل التقنية من خلال برامج الأبحاث والتطوير المتعلقة في التقنيات المعتمدة.

ويأتي تأسيس المشروع المشترك، “سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز”، الذي يشمل إمكانات شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز” بالكامل، نتيجةً لاتفاقية المشروع المشترك التي وقعها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد بن عقيل الخطيب، ونائب رئيس مجلس إدارة والرئيس ومدير عمليات شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز” كريستوفر كوباسيك، خلال فعاليات معرض باريس الجوي في يونيو 2019م، في حين تم تسجيل المشروع المشترك رسمياً في أغسطس 2020م، وهو يعمل الآن بكامل طاقته.

تعزيز القدرات العسكرية

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، عن سعادته بالعمل مع شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز” الرائدة عالمياً من خلال هذا المشروع المشترك الذي يفتح فرصاً واعدة لنقل التقنية والخبرات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال: ” إن التعاون مع شركائنا في شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز” سيسهم في تعزيز القدرات العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، فضلاً عن إيجاد فرص عملٍ نوعيةٍ لأبناء الوطن من ذوي الكفاءة والخبرة”، مبدياً ثقته التامةٍ بقدرات فريق القيادة في المشروع المشترك الذي تم تعيينه مؤخراً، ومتمنياً لهم كل النجاح، لمواصلة السعي إلى تحقيق الهدف الشامل المتمثل في دعم توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول العام 2030م.

من جهته، قال نائب رئيس شركة “إل ثري هاريس” الدولية تشارلز آر ديفيس: “إن إطلاق المشروع المشترك يشكلٍ مرحلة مهمة في مسيرتنا نحو تأسيس وجود طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع شركة SAMI ودعمها في تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، ومن خلال المشروع المشترك، ستسخر “إل ثري هاريس” ريادتها في الابتكار التقني لصالح شركة الصناعات العسكرية الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع، في سبيل تزويد المملكة بقدراتٍ عسكريةٍ متقدمة، وأنشطة أبحاث وتطوير عالمية المستوى”.

وتقوم الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ تأسيسها في العام 2017م، على تطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال عددٍ متزايدٍ من المنتجات والخدمات العسكرية الرائدة، وتؤدي الشركة دوراً حيوياً في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.