بحث فرص الاستثمار الزراعي في إفريقيا

الرياض- البلاد

ناقش صندوق التنمية الزراعية ممثلًا ببرنامج الاستثمار الزراعي الخارجي وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية فرص الاستثمار الزراعي السعودي في القارة الأفريقية والمنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها الصندوق.

وشهدت ورشة العمل عرضا قدمه من المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية تركي السليمان عن أهم الفرص الاستثمارية في الدول في القارة الإفريقية، وما يميز هذه القارة من حيث كونها أكبر قارة في العالم ومساحة تقدر بـ 30 مليون متر مربع وعدد سكانها يتجاوز المليار.

وتناولت الورشة الزراعة في أفريقيا حيث تعد القارة الأولى في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية، وقد بلغ حجم الأراضي الصالحة للزراعة ما يزيد على 60% من إجمالي الأراضي حول العالم التي تشكل نحو 35% من إجمالي مساحة القارة فيما يمثل قطاع الزراعة أكثر من 23% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت الورشة مميزات الاستثمار الزراعي في أفريقيا، أبرزها معدل سهولة الأعمال الذي يصل إلى 40%، وكذلك توفر الأيدي العاملة في الزراعة بنسبة 60%، إضافةً إلى توضيح مجالات الاستثمار في القارة الأفريقية فيما يخص الأمن الغذائي، حيث تطرق إلى ثلاثة مجالات أبرزها: مجالات الإنتاج الزراعي المباشر من الأرض، ومجالات التجارة، ومجالات الثروة الحيوانية.