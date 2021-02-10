نائب أمير المدينة يزور مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة

المدينة المنورة : البلاد
زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، مدينة طيبة التعليمية للتربية الخاصة بحي العزيزية، التي تُقدم خدماتها للطلاب والطالبات من ذوي الإحتياجات الخاصة.
واطلّع سموّه خلال الجولة على مركز التشخيص والصالات والمرافق الرياضية، ووحدتيّ المهارات الحياتية والعلاج الطبيعي، ومركز التوحد، ومركز التربية الفكرية، واستمع سموه لشرح تفصيلي عن نشاطات وأهداف مدينة طيبة التعليمية، من مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، كما وجه سموه العاملين ببذل قصارى جُهدهم لخدمة هذه الفئة الغالية، مثمناً لوزارة التعليم إنشاء هذه المدينة التعليمية المميزة.