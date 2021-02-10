عبدالعزيز الفيصل يصل الدوحة لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية

البلاد : متابعات

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة،. تلبيةً لدعوة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية. لحضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي سيقام غداً على إستاد المدينة التعليمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الدوحة الدولي الشيخ جوعان آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية،. والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية.