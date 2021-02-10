الأخيره

القبض على (12) مخالف مارسوا النصب والاحتيال في القصيم

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1442 هـ      10 فبراير 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام مجهولين بممارسة النصب والاحتيال، بطرق أبواب المنازل واستعطاف أصحابها بطلب مساعدات مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن القبض عليهم، وهم (12)شخصًا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، تورطوا في ذلك، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *