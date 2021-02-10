الأهلي المصري يصارع على البرونزية.. والبايرن يطمح للسداسية

جدة – هلال سلمان

تختتم مساء غد الخميس بطولة كأس العالم للأندية 2020 في الدوحة؛ حيث يسعى الأهلي المصري لتحقيق المركز الثالث ونيل الميداليات البرونزية، عندما يواجه بالميراس البرازيلي في الـ 6 مساء، ثم تقام المباراة النهائية بين بايرن ميونيخ الألماني وتيغريس أونال المكسيكي في الـ 9 مساء.

تكرار إنجاز 2006

يخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثالثة من بين 6 مشاركات، وسبق للفريق الفوز بالمركز الثالث في 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي ليكون أفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وحرم الأهلي من جهود نجميه كهربا والشحات بسبب مخالفتهما لوائح البطولة، والتونسي علي معلول المصاب، لكن المدرب موسيماني يمتلك العديد من الأوراق الرابحة القادرة على صنع الفارق في ثالث مواجهة لبطل أفريقيا أمام الأندية البرازيلية بالبطولة؛ حيث سبق له أن خسر أمام إنترناسيونال، وكورينثيانز.

طموح السداسية

يأمل بايرن ميونيخ بتكرار الإنجاز الفريد الذي حققه برشلونة عام 2009 مع مدربه السابق غوارديولا حين حقق سداسية تاريخية غير مسبوقة وتوج بكل البطولات التي نافس عليها، والترشيحات تصب في مصلحة الفريق البافاري الذي يقوده أفضل لاعب في العالم، البولندي ليفاندوفسكي، أما تيغريس الذي بات أول فريق من منطقة الكونكاكاف يصل لنهائي البطولة فيلعب دون ضغوط ويتسلح بطموحه وروحه القتالية لمجابهة العملاق البافاري.

وستكون هناك مواجهة من نوع آخر بين هدافي البطولة، الفرنسي جينياك صاحب 3 أهداف، وليفاندوفسكي الذي سجل هدفي البايرن في مرمى الأهلي.