أمير الجوف يدشن مشاريع للطرق بحضور وزير النقل

البلاد : متابعات
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف -بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم- عددًا من مشاريع الطرق بالمنطقة. واشتمل التدشين على خمسة مشاريع بإجمالي أطوال تجاوزت 100 كيلومتر، تمثلت في طريق “طريف/ غطي/ عين الحواس” بطول أكثر من 26 كيلومتراً، وإصلاح المسار الحالي بطريق الرديفة أبوعجرم بطول 25 كيلومتراً، واستكمال حمايات خرسانية وعبارات لبعض الطرق بمنطقة الجوف بطول أكثر من 31 كيلومتراً، وتدشين تقاطع الملك عبدالله مع طريق المرير بطول أكثر من 7 كيلومترات، إضافة إلى طريق سكاكا محجة “جزء من طريق الملك عبدالله” بطول 4 كيلومترات.
وثمن سمو أمير الجوف دعم الحكومة الرشيدة لخدمة أبناء الوطن والعمل على البُنى التحتية في منطقة الجوف كبقية مناطق وطننا الغالي، مقدما شكره لوزير النقل على استكمال المشاريع بالمنطقة التي تخدم أبناء وزوار المنطقة،مضيفًا أن المشاريع سيكون لها أثر بالغ في التنمية ودعم الحراك الكبير الذي نراه في التحول اللوجستي والنقل بالمملكة، خاصة “قطار الشمال” الذي سيربط محافظة القريات بالعاصمة الرياض.