أمير الجوف يدشن مشاريع للطرق بحضور وزير النقل

البلاد : متابعات

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف -بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم- عددًا من مشاريع الطرق بالمنطقة. واشتمل التدشين على خمسة مشاريع بإجمالي أطوال تجاوزت 100 كيلومتر، تمثلت في طريق “طريف/ غطي/ عين الحواس” بطول أكثر من 26 كيلومتراً، وإصلاح المسار الحالي بطريق الرديفة أبوعجرم بطول 25 كيلومتراً، واستكمال حمايات خرسانية وعبارات لبعض الطرق بمنطقة الجوف بطول أكثر من 31 كيلومتراً، وتدشين تقاطع الملك عبدالله مع طريق المرير بطول أكثر من 7 كيلومترات، إضافة إلى طريق سكاكا محجة “جزء من طريق الملك عبدالله” بطول 4 كيلومترات.

وثمن سمو أمير الجوف دعم الحكومة الرشيدة لخدمة أبناء الوطن والعمل على البُنى التحتية في منطقة الجوف كبقية مناطق وطننا الغالي، مقدما شكره لوزير النقل على استكمال المشاريع بالمنطقة التي تخدم أبناء وزوار المنطقة،مضيفًا أن المشاريع سيكون لها أثر بالغ في التنمية ودعم الحراك الكبير الذي نراه في التحول اللوجستي والنقل بالمملكة، خاصة “قطار الشمال” الذي سيربط محافظة القريات بالعاصمة الرياض.

من جانبه أوضح معالي وزير النقل أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة الحيوية، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يوليه لمشاريع الوزارة في المنطقة.

وأكد المهندس الجاسر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وتحرص كل الحرص على إنجاز مشاريعها كافة بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع وتسلمها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن وضع منظومة النقل بالمنطقة مميز، وتم اليوم إطلاق خمسة مشاريع للطرق بأطوال بلغت 100 كيلومتر، حيث بلغ طول شبكة الطرق فيها أكثر من 5100 كيلومتر ذات جودة عالية، إضافة إلى خدمات القطار التي تصل منطقة الجوف، وأطلق سمو الأمير عداد تشغيل محطة محافظة القريات بحيث يبدأ في منتصف مارس من العام القادم، وسيتم تقديم خدمة لأول مره على مستوى المملكة وهي خدمة نقل السيارات على القطار نفسه الذي ينقل الركاب، كما أن العمل جارٍ في مشروع المطار الجديد ويسير بشكل جيد، وسيتم افتتاح المطار بسعة مليون راكب وهي سبعة أضعاف طاقة المطار الحالي في شهر مايو من العام القادم بإذن الله.