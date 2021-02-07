40 مسعفا من الهلال الأحمر لتعزيز الصحة بالمسجد الحرام

البلاد – مكة المكرمة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر أنها بدأت في المشاركة بطاقتها القصوى داخل المسجد الحرام، في اطار التنسيق بينها والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، لرفع الجاهزية، وتكثيف عمليات التوعية الصحية.

وأوضحت أنه تتم المشاركة حاليا بعدد 40 مسعفا موزعين على 4 فرق اسعافية على مدار الساعة مع الفرق التطوعية، لافتة إلى أنها تحافظ على مستوى الجاهزية بما يتماشى مع جاهزية كافة القطاعات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام وتعزز دورها كجهة صحية لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنه تم توفير 4 نقاط اسعافية على مداخل ومسارات الحجاج مزودة ببروشورات توعوية وجاهزة لتقديم الخدمة في حال حدوث أي طارئ، بالإضافة لعربات إسعاف مجهزة مرافقة للحجاج في خط سيرهم من المشاعر إلى المسجد الحرام.

كما نصت عليه اجتماعات المجلس التنسيقي المستمرة فقد تم رفع الجاهزية على مدار الساعة خلال مراحل عودة العمرة الثلاث بما فيها قدوم المعتمرين من خارج المملكة.