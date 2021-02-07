المحليات

31868 مخالفة للتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1442 هـ       7 فبراير 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد – 19 خلال الفترة من 18 / 6 / 1442هـ حتى 24 / 6 / 1442هـ (31868) مخالفة، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (8935) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (6577)،. ثم الشرقية بـ (5290)، والقصيم بـ (2488)، فالمدينة المنورة بـ (2146)، فالباحة بـ (1253)،. وعسير بـ (1246)، والجوف بـ (1200)، وتبوك بـ (960) وحائل بـ (588)، والحدود الشمالية بـ (559) ، ثم جازان بـ (339) ونجران بـ (287).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية. والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة البلاد

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