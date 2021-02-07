هاشتاج يمني يطالب بإيقاف الإرهاب الحوثي

القاهرة – محمد عمر

تصدر هاشتاج الحملة الإلكترونية المطالبة بإيقاف إرهاب مليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع ايران في اليمن، الترند على تويتر بما يتجاوز 100 ألف تغريدة.

وتناول المغردون في تظاهرة غير مسبوقة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، جوانب من إرهاب ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها الواسعة بحق اليمنيين، مستعرضين نماذج من قصص تعذيب مختطفين وجرائم قتل واقتحامات وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً وغير مسبوق، حيث انطلقت بتلقائية استجابة لدعوات نشطاء ووحدت كل اليمنيين دون تنظيم مسبق في رفض إرهاب ميليشيا الحوثي، ومطالبة العالم بوقف إرهابها والعمل لتصنيفها جماعة إرهابية بما ينهي معاناة الشعب اليمني.

وهي المرة الثانية التي يتصدر هاشتاج يمني ترند الدول العربية بعد هاشتاج “الحوثيون جماعة إرهابية” الذي تصدر الترند العالمي منذ أسبوعين، رغم محاولات التشويش التي تحاول المليشيات فرضها على قطع الاتصالات الأرضية والانترنت عن بعض المناطق والتلاعب محاولات بث هاشتاج محرّف أو حجب الهاشتاج النشط.

وقال محمد عبد الواحد الدعام وكيل أول محافظة إب ، إن كل دول العالم تدرك تماما أن الحوثي عبارة عن ميليشيا تحكم بدون مرجع قانوني ولا تستند لرؤية أخلاقية، فقد أغلقت كل دول العالم سفاراتها في اليمن، وما حدث من نهب للسفارة الأمريكية واقتحامها عند اجتياح هذه العصابة للعاصمة صنعاء وانقلابهم على كل الاتفاقيات ابتداء من الحوار الوطني والسلم والشراكة ومشاورات الكويت واتفاقية استكهولم ، وكل يوم نسمع في أروقة الأمم المتحدة ما يحدث من نهب للمعونات الغذائية من قبل مليشيا الحوثي و في إحاطات مندوبي الأمم المتحدة في اليمن ، مليشيا الحوثي لا تؤمن إلا بشعار الموت والقتل والدمار والنهب ولا تعرف معنى السلام ولن تقبل بسلام ودولة نظام وقانون. من جهته قال نائب رئيس قطاع البرنامج العام في إذاعة صنعاء عادل شمسان، إن من حق الشعب اليمني نبذ العنصرية والطائفية والعمالة لإيران، التي دمرت كل مقومات الحياة في اليمن وعملت على تدمير التوافق الوطني في بناء يمن جديد يحتضن ويستوعب الجميع ، يمن قائم على توزيع الثروة والسلطة بعدالة للجميع والحكم الرشيد وهو ما اتفقنا عليه في مخرجات الحوار الوطني وانقلبت عليه مليشيا الحوثي الارهابية لتنفذ اجندة ايران التخريبية والارهابية في اليمن.