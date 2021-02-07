متى يعاقب السائق عند عدم ارتداء الكمامة.. الداخلية تجيب

الرياض : البلاد

أكد المقدِّم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن عدم ارتداء قائد المركبة للكمامة قبل الحديث مع رجال الأمن يعد مخالفة.

وقال في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عن بروتوكلات القيادة والنقل: “يلزم لبس الكمامة في المركبة في حال لم يكن ركابها من أسرة وعائلة واحدة”.

وأضاف: “فيما يتعلق بركوب الفرد لوحده بالسيارةً، أنه لا خوف عليه إذا وجد لوحده وطالما كان بمفرده”،. مستدركًا: “لكن عندما يقف ويقابل تجمعًا أو يجد جهة أمنية تطلب منه التحقق من شخصيته فيجب لبس الكمامة”،. مشيرًا إلى أن عدم ارتداء الكمامة قبل الحديث مع رجل الأمن فيعتبر هذا تجمعًا.