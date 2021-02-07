لا تسمحوا للخطر بالعودة

البلاد ـ حمود الزهراني ياسر بن يوسف

تحت شعار لا تهاون ولا استهتار، كان الاغلاق عقوبة فورية لأكثر من 550 منشأة تجارية في 4 مناطق، في ظل حملات ميدانية مكثفة باشرتها أمانات المناطق للتأكد من تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المبنية على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتي تحتم ضرورة رفع مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة له “واجهنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولانسمح للخطر أن يعود بتهاوننا”.

وأضاف “أدعوكم للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكير غيرنا بها، وليكن شعارنا نتعاون مانتهاون.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه تم اغلاق 1500 منشأة مخالفة، ورصد 6500 مخالفة خلال 27 ألف جولة رقابية للمراقبين على أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة في الفترة من 3-5 فبراير.

وكانت أمانة الرياض الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة تلتها أمانة الأحساء، ثم أمانة المدينة المنورة، فيما احتلت أمانة القصيم المرتبة الأولى من حيث عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، تليها أمانة المنطقة الشرقية ثم أمانة عسير.

وشمل الاغلاق في المنطقة الشرقية 305 منشآت خلال 3 أيام ماضية (من الأربعاء للجمعة)، بلغ فيها معدل الزيارات الرقابية لـ 4118 جولة، وتم ضبط 408 مخالفات.

وقال محمد بن عبد العزيز الصفيان، إن الجولات الرقابية التي تم تكثيفها؛ لرفع مستوى الالتزام ورفع الوعي، ولإدارة هذه الأزمة بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن مركز البلاغات (940)، استقبل في نفس الفترة 258 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمّنت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وتقديم الوجبات داخل المنشأة، والاخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل تسليم الوجبة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق.

ودعَا المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد الآمن في التسوق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ للحد من انتشار هذا الوباء وتحقيق الحماية للبيئة والمستهلك.



جدة .. إغلاق 181 موقعا

وفي جدة أغلقت أمانة المحافظة 181 موقعاً مخالفا، في وقت تم انذار 481 منشأة لم تلتزم بالاجراءات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري بأن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من اغلاق قاعات المناسبات.

تبوك: إنذار 140 منشأة

وفيما أغلقت أمانة منطقة تبوك 45 منشأة خالفت الاجراءات الاحترازية، انذرت 140 منشأة أخرى، خلال 2000 جولة ميدانية على المنشآت التجارية.

وأكد أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ أهمية الالتزام بـ “البروتوكولات” الوقائية ، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين،حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق “توكلنا”.

الباحة: 32 مخالفة

وفي الباحة أغلقت أمانة المنطقة أمس 19 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، خلال تنفيذ الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 204 جولات رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

كما تضمنت الجولات الرقابية ليوم أمس إصدار وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وبين أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.