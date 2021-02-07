شفاء 278 من كورونا و 317 إصابة و 5 وفيات

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد) ، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 370,278 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة،. إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6402 حالة وفاة .

وأبان أنه تم تسجيل 278 حالة تعافٍ جديدة،. ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 361,515 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 2361 حالة نشطة حالياً،. من بينها 408 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: