المنشطات تفاجئ العين قبل الهلال

الباحة-بخيت الزهراني

فاجأت لجنة المنشطات تدريبات العين عصر أمس السبت خلال الحصة التدريبية للفريق على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية استعدادا لمباراة الهلال على ذات الملعب مساء الثلاثاء المقبل ضمن اللقاء المؤجل مِن الجولة السادسة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع اختيار لجنة المنشطات على ثمانية لاعبيين أساسيين هم أمين بخاري وخوانبي وجيترسون وفيليب ومحمد فؤاد ويحيى كعبي وباستوس وحسن معاذ .

وتأتي زيارة لجنة المنشطات ضمن جولاتها على أندية الدوري في إطار عملها بالموسم الرياضي الجاري .

وكان الفريق الأول قد أدى حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الوطني فيصل الغامدي. بمشاركة المدافع الغاني الجديد إبراهيم فيمبورغ ، حيث ركز فيها على الجوانب اللياقية والتكتيكية .

ومن المنتظر أن يباشر المدرب الإسباني بابلو ماشين تدريبات الفريق يوم الاثنين بسبب خضوعه للحجر الصحي. بعد وصوله فجر السبت للباحة ، حيث سيقود مباراة فريقه ضد الهلال عصر الثلاثاء القادم .