إغلاق قاعة أفراح ضمت 200 شخص.. وحديقتين في أبها

ابها – مرعي عسيري

أغلقت أمانة عسير أمس قاعة أفراح في مدينة أبها خالفت الاشتراطات الاحترازية بشأن محاصرة فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكدت الأمانة أن القاعة تواجد فيها أكثر من 200 شخص، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة التعليمات.

كما أغلقت الأمانة حديقتي المطار وسما أبها، بعدما رصدت الفرق الرقابية بالتعاون مع العمليات المشتركة وجود تجمعاتٍ كبيرة وبائعين متجولين في مخالفات واضحة للإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة.

وشددت أمانة عسير على أنه لا تهاون في مجال متابعة الإجراءات الاحترازية، وأن العقوبات ستطال كل المخالفين، مؤكدةً أن قرار إغلاق الحديقيتين جاء حفاظاً على صحة الجميع بعد رصد المراقبين تجمعات الزوار وبكثافة كبيرة، مشددةً في ذات السياق على أهمية التقيد والالتزام التام بالاحترازات الصحية والوقائية وأن عقوبات الإغلاق ستطبق على جميع المخالفين واتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وعلمت (البلاد) أـنه خلال إحدى جولات امين منطقة عسير المفاجئة لإحدى بلديات عسير وجه بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية، حيث لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكلات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.

وفاجأ أمين عسير عدة بلديات بزيارات متفرقة شملت لبلدية مربه وبلدية الساحل والقحمه والواجهه البحرية، للتأكد من مواصلة الجهود الرقابية يوميًا لمتابعة تلك الإجراءات مع تطبيق المخالفات على المخالفين له.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ(البلاد) إن الزيارة تأتي بهدف متابعة الجهود والأعمال الميدانية لمراقبة المنشآت التجارية والتزامها بالتدابير الاحترازية وهي أعمال تشمل كل بلديات المنطقة عموماً.

وفي جولة لـ”البلاد” على عدة اسواق لوحظ انتشار مكثف لمراقبي الأمانة خصوصا في اسواق الجمعة لمتابعة تطبيق الاحترازات، وعدم التزاحم في المحلات التجارية.