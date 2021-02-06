386 إصابة جديدة بكورونا و 283 حالة تعافي

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) ، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 369,961 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة،. إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6397 حالة وفاة .

وأبان أنه تم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة،. ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 361,237 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 2327 حالة نشطة حالياً،. من بينها 401 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: