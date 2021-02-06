هيئة الإذاعة والتلفزيون: نرفض الإساءة للمتقاعدين

البلاد : متابعات

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون مساء الجمعة، كامل تقديرها واحترامها للمتقاعدين، مشددة على أنها لا تقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ما جاء في فقرة ترفيهية في برنامج “اسأل السعودية” حول المتقاعدين تم تفسيره بشكل لا يتفق مع أهداف البرنامج، وأضاف البيان: ” المتقاعدون هم الذين خدموا بلادنا بإخلاص وأفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وإيمانا من الهيئة بدورهم شملت الدورة البرامجية الجديدة برنامج (1000 ميل) الذي يستعرض قصص نجاح المتقاعدين الذين خدموا الوطن ويتم استعراض إنجازاتهم وإسهاماتهم الخالدة”.