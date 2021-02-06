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رئيس توغو يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1442 هـ       6 فبراير 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

استقبل فخامة الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما رئيس جمهورية توغو،. معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى توغو.

ونقل معاليه لفخامته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -،. فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين،. كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

صحيفة البلاد

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