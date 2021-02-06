البرلمان العربي يرحب بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية في جنيف

البلاد : متابعات

رحب البرلمان العربي بنتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف.

وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان له اليوم الشعب الليبي. بمناسبة التوصل إلى هذه الخطوة الهامة التي تمثل مرحلة مفصلية نحو تجميع صفوف الليبيين وتوحيد جهودهم نحو السلام والبناء والتنمية.

وجدد العسومي موقف البرلمان العربي الدائم والثابت بشأن دعم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وصون وحدتها الوطنية،. مطالباً جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق،. والعمل على إنجاح المسارات الأخرى، بهدف التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة.