البحرين: إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازي «صراف آلي»

المنامة : متابعات

أحبطت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي، تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية عبر موقعها الإلكتروني، فقد تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذا لغرض إرهابي.

وأضافت «الداخلية البحرينية»: بعد تأمين الموقعين، وإجراء طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى المعاينة، ورفع الأدلة المادية، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لاتزال أعمال البحث والتحري جارية.

وتابعت «الداخلية البحرينية» في بيانها: «دلت التحريات الأولية أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم، فيما باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة».