استغلالا لأزمة واتساب .. هذا التطبيق الأعلى تنزيلا الآن في العالم

واتساب لا يزال يمثل تحديا كبيرا أمام مستخدميه خاصة بعد ما أثير بشأن سياسة الخصوصية حتى اليوم.

وفي ظل الأزمة التي شغلت الساحة الشهر الماضي، تصدر تطبيق للمراسلة، الرسوم البيانية للتطبيقات الأكثر تنزيلا في يناير الماضي.

التطبيق متفوقا على «تيك توك» و«فيس بوك» و«سينجال».

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سوتنيك»، نقلا عن تقرير مزود البيانات حول التطبيقات «سنسور تاور»، تم تنزيل تطبيق «تليجرام» 63 مليون مرة الشهر الماضي.

بزيادة 3.8 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تم تنزيل التطبيق أكثر من غيره من قبل المستخدمين في الهند وإندونيسيا، بنسبة 24 و10% على التوالي.

وجاء ذلك بعد المخاوف التي لحقت إعلان «واتساب» تأجيل فرض السياسة الجديدة من فبراير إلى مايو.

ويؤكد ممثلو تطبيق «واتساب» أن هناك سوء فهم ومعلومات خاطئة واسعة النطاق حول الآثار المترتبة على السياسة الجديدة.

ظاهرة بيانات «سنسور تاور» أن تنزيلات «تلجرام» و«سيجنال» تتضاعف في مطلع العام الجديد عندما تم الإعلان لأول مرة عن القواعد.

هناك عامل آخر مرتبط بالتنزيلات، هو قيود وسائل التواصل الاجتماعي على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول في 6 ينايرالماضي؛ إذ أصبح «تليجرام» أحد الأماكن القليلة التي لا يزال ترامب يحظى فيها بمساحة للتعبير.

وفي المقابل، تطبيق المحادثات «تليجرام» يعمل على تقديم ميزة جديدة لمستخدميه عبارة عن نقل المحادثات من تطبيقات مثل «واتساب» أو غيره إليه.