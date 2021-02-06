أمانة العاصمة المقدسة تغلق حراج الطيور والخردة

مكة المكرمة : البلاد

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بالتعاون مع الجهات الأمنية عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة،. وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا،. مبيناً أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية. بهدف التأكيد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة عبر اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكَّد الزايدي أن البلدية الفرعيه تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت،. داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.