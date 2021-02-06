أضوى فهد لـ(البلاد): رؤية 2030 بمثابة تطور تام على جميع الأصعدة

وجدت لنفسها مكاناً في قلوب الجمهور العربي، ووضعت بصمتها في السينما السعودية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحا كبيرا وكان منها فيلم حد الطار الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42 ، وفاز بجائزتين، والآن يعرض في دور العرض السعودية وأشاد به الجمهور السعودي، انها الفنانة السعودية أضوى فهد ، التقت بها صحيفة البلاد لتعرف منها المزيد.
في البداية..ما الذي جذبكِ في شخصية شامة؟
دعيني أخبرك انني وافقت على الدور قبل قراءة السيناريو، لأن مخرج الفيلم والمؤلف قد قاموا بعمل فيلم من قبل، وأعجبني كثيرا وكنت أتمنى العمل معهم، لذا عندما حدثني المخرج عن الفيلم وافقت فورا، وعندما قرأت السيناريو ووجدت كم التضارب و التعقيدات والمشاعر المركبة في شخصية شامة أنبهرت كثيرا.
من وجهة نظرك هل تجين وجه شبه بين شخصية شامة والفتيات في مجتمعاتنا العربية؟
بالتأكيد كثيرا، فالحب عبارة عن مشاعر ليست بإرادة صاحبها، فمن الممكن أن تحب الفتاة شخص ليس من مستواها الاجتماعي أو المادي أو الثقافي، ويأتي شخص آخر مناسب على جمي الأصعدة والنواحي لكن لا يوجد مشاعر متبادلة تجاهه، فهذا هو الحب، وهو ما يضع الفتاة في مفترق طرق مثلما حدث تماما مع شخصية شامة ودايل في فيلم حد الطار.
ما هي الصعوبات التي واجهتك في تجسيد شخصية شامة؟
الصعوبات التي واجهتها في شخصية “شامة” هي كم التعقيد والمشاعر المتداخلة والمركبة، كان لديها أكثر من خيار ولابد أن تقرر ، ولا تريد أن تخسر لأنها لا تعرف ماذا يخبئ لها المستقبل، لكن في نفس الوقت تريد أن تخرج من الحياة التي تعيش فيها.
المرأة السعودية الآن سطع نجمها في جميع المجالات ، فنجد مخرجات سعوديات وفنانات بارزات، فهل كان هناك اعتراض من الأسرة لدخولك المجال الفني؟
بالطبع كان هناك مشاكل في بداية الأمر، لكن الحمد لله نجحت في اقناع والدي بعد سنة ونصف أن أدخل المجال الفني، وبدأت بالتدريج فكنت في البداية موديل ثم ممثلة اعلانات واسكتشات ثم مسلسل منفصل وبعد ذلك فيلم، وهذا التدريج كان في صالحي ، أما بالنسبة لخطيبي فهو في المجال ومتفهم جدا طبيعة عملي ويدعمني كثيرا ويشجعني.
رؤية 2030 لسمو ولي العهد كان لها دور قوي في تدعيم مكانة المرأة ، كيف ترين ذلك ؟
بالتأكيد في الثلاثة سنوات الأخيرة أخذت المرأة حقوق لم تحصل عليها من قبل في كثير من النواحي، ودعيني أخبرك أن التطور تام على جميع الأصعدة ليس فقط في حقوق المرأة بل للرجل أيضا.
كيف وجدتِ مشاركة فيلم حد الطار في مهرجان القاهرة السينمائي وفوزه بجائزتين ؟
بالتأكيد أسعدني ذلك كثيرا ، مهرجان القاهرة السينمائي فهو بالنسبة لي “مهرجان كان” في الشرق الأوسط، كما أن مصر هي دائما السباقة في صناعة السينما والأفلام والمسلسلات، القصص والسيناريوهات المصرية دائما بها حبكة درامية قوية.
هل تحبين المشاركة في عمل فني على المنصات الالكترونية؟
بالتأكيد أي فنان يريد الانتشار، والمنصات تساعد في الانتشار بشكل أكبر وأسرع ولها جمهور كبير، بالإضافة إلى أنني أفضل المشاركة في الاعمال الدرامية التليفزيونية والسينمائية أيضا.
ما الشيء الذي تبحثين عنه أثناء تأديتك للدور الفني؟
أبحث دائما عن الخروج من الحالة الركود، أريد عمل به أكشن وحركة وتشويق.
وماذا عن أعمالك الجديدة؟
مسلسل الديك الأزرق سيعرض في شهر رمضان القادم 2021، هو مصري سعودي ، المنتج مصري وفريق العمل مصريين وسعوديين، إخراج هاني كمال، وبطولة بيومي فؤاد وعبدالله السدحان وشيماء سيف.