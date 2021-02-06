أضوى فهد لـ(البلاد): رؤية 2030 بمثابة تطور تام على جميع الأصعدة

العدد 23257 السبت 24 جمادى الآخرة 1442 هـ 02/06/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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