مفاجأة علمية جديدة عن كورونا .. الفيروس قد يصيب صاحبه بهذا المرض المزمن

يترقب العالم كل جديد بشان فيروس كورونا المستجد وآخر الأمور المزعجة كشفته دراسة ألمانية حديثة.

الدراسة كشفت أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب البنكرياس وليس الجهاز التنفسي فقط.

وقد يؤدي للإصابة بمرض السكري.

وقال مارتين فاجنر، كبير الأطباء في جامعة أولم الألمانية، إنه من الممكن إصابة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين.

وذلك في البنكرياس في حال المسارات الخطيرة لـ «كوفيد 19»، ما يهدد بمضاعفات خطيرة

وبحسب الباحثين، من الممكن أن تقدم نتيجة الدراسة تفسيراً لظهور أعراض شبيهة بمرض السكري لدى مرضى كوفيد.

ولتدهور استقلاب السكر لدى مرضى السكري المصابين بكورونا.

وأكد «فاجنر» أنه تم رصد حالات لمرضى تكرر لديهم اضطراب تنظيم مستوى السكر في الدم بعد الإصابة بالفيروس التاجي، وفقا لـ«البيان»

ووضع الباحثون أنسجة من البنكرياس في حالة تلامس مع فيروسات سارس-كوفيد2 وتبين بعدها إصابة هذه الأنسجة بفيروس كورونا.

وكانت مجلة «نيتشر ميتابوليزم» ذكرت، في وقت سابق، أن باحثين من جامعة مدينة كيل بشمال ألمانيا تحدثوا عن إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بمرض السكري بعد إصابته بالعدوى.