شفاء 257 حالة من كورونا وتسجيل 327 إصابة و 4 وفيات

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) ، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 369,575 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة،. إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6393 حالة وفاة .

وأبان أنه تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة،. ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 360,954 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 2228 حالة نشطة حالياً،. من بينها 385 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: