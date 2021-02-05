اللب الأبيض يقلل ضغط الدم ويقلل نسبة السكر بالدم

يعتبر اللب الأبيض من المسليات اللذيذة التي يفضلها الكثيرون، يتمتع اللب الأبيض بالعديد من الفوائد غير المتوقعة التي تجعل منه غذاء صحيا من الأمراض المختلفة، أكدت الدراسات أن اللب الأبيض يساعد على التقليل من نسبة السكر بالدم، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماغنسيوم، والذي له دور في السيطرة على مرضى السكري.
ويحتوي اللب الأبيض على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين بالدم إضافة إلى أنه يحتوي فيتامين ب المركب وهو من الفيتامينات الهامة التي تساعد على حماية الأعصاب الطرفية من الالتهابات الناتجة عن مرض السكري.
كما أشارت العديد من الدراسات الحديثة وفق ما ذكره موقع هيلث لاين، أن اللب الأبيض له القدرة على التقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، حيث أنه غني بالبوتاسيوم والبيتا كاروتين والتي تعتبر من العناصر المهمة للضغط، وللحفاظ على صحة القلب وتقوية عضلة القلب.
أما بالنسبة للمرأة الحامل، حيث أنه يساعد على الحفاظ على صحة الجنين وحمايته من الإصابة بالتشوهات الخلقية، وهذا نظرا لاحتوائه على حمض الفوليك، ، كما يساعد على الوقاية من بعض الأعراض الجانبية التي تتعرض إليها الحامل ، ومنها الأنيميا و فقر الدم حيث أنه يساعد على تكوين كريات الدم الحمراء، كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك وارتفاع ضغط الدم واكتئاب الحمل.
يحفز عملية الأيض بالجسم وهذا له دور في الرجيم وانقاص الوزن، ويحتوي اللب الأبيض على حمض الكلوروجينيك والذي يعد من مضادات الأكسدة التي لها دور في التقليل من السكر بالدم مما يساعد على إنقاص الوزن، ويساعد اللب الأبيض على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي لها دور في مساعدة الجسم على الرجيم، كما أنه يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والتي تساعد على حرق الدهون بالجسم.