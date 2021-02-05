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القبض على فلبيني سطا على بنك بالرياض

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1442 هـ       5 فبراير 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية باشرت جريمة سلب تحت تهديد السلاح في فرع لأحد البنوك في مدينة الرياض، تمكن خلالها الجاني من الاستيلاء على مبلغ (25,500) ريال بعد تهديده لموظف البنك بإيذاء أحد العملاء الموجودين بمسدس، وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجاني في وقت وجيز والقبض عليه، مقيم من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث من العمر، واتضح أن السلاح المستخدم في الجريمة عبارة عن مجسّمٍ لمسدس، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة البلاد

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