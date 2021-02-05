اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن

البلاد : وكالات

اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب خالد باطرفي في اكتوبر الماضي في اليمن. حيث تتواجد هذه المجموعة الإرهابية التي تعتبرها واشنطن خطرة جدا، بشكل كبير كما أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الخميس.

والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي المعروف باسم أبو مقداد الكندي، والذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال “عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر” أدّت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي.

والتقرير الصادر عن الفريق المتخصص بمراقبة الجماعات المتطرفة هو أول تأكيد رسمي لاعتقال باطرفي بعد تقارير غير مؤكدة.

ولم يكشف التقرير عن مكان تواجد باطرفي ولا عما حل به بعد ذلك.

وكان مركزا أميركيا لمراقبة المواقع أشار في أكتوبر إلى “تقارير غير مؤكدة” عن اعتقال باطرفي على أيدي قوات الأمن اليمنية.

وباطرفي الذي يعتقد أنه في الأربعينيات من العمر تولى قيادة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب في شباط/فبراير 2020 بعد مقتل زعيمها السابق قاسم الريمي في ضربة جوية أميركية في اليمن.