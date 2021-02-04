مقتل أحد أشرس معارضي حزب الله

بيروت : وكالات

عثر الأمن اللبناني على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم، المعروف بمعاداة حزب الله اللبناني (المدعوم من إيران)، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد اختفائه في ظروف غامضة،. وأوضحت العربية أن قوى الأمن اللبنانية عثرت على جثة لقمان سليم في النبطية؛ مقتولًا في سيارته.

وأثار اختفاء الناشط ضجة في لبنان؛ حيث فُقد الاتصال منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء بالكاتب اللبناني لقمان سليم. خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوب لبنان؛ حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

أتى ذلك، بعد أن نشرت رشا سليم (الأمير) على حسابها على فيسبوك وتويتر نبأ فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا قضاء صور. وكتبت في تغريدة فجر الخميس إن شقيقها لا يجيب على هاتفه منذ مساء أمس. وقد وجد الهاتف في خراج بلدة صريفا، مرميا في أحد الحقول على طريق فرعي.

يُذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرًا أن أجنداته خارجية،. تقدِّم مصلحة إيران على مصلحة لبنان،. وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

في الأثناء بدأت السلطات اللبنانية، الخميس، تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل الناشط المعارض لحزب الله، لقمان سليم .

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فإن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم،. وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة والسيارة.