أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات

جدة : البلاد

أغلقت أمانة جدة أمس الأربعاء 104 منشآت تجارية منها ثلاثة مراكز شهيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت بتطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومؤكداً في الوقت ذاته استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.