العلا – البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أسماء 5 فائزين في مسابقة “صور العلا”، التي أطلقت في أغسطس الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وتم تطوير فكرة المسابقة لدعم المصوريشن لاكتشاف 5 مواهب محلية من العلا.



وشهدت المسابقة مشاركة 3.886 صورة، وتم اعتماد الصور الفائزة بناءً على معايير؛ تشمل تقنية التصوير والتكوين، والإبداع وطريقة السرد، إذ شملت الصور تصنيفات: الطبيعة والآثار، والبشر، والتصميم، والمغامرة.

وفاز في المسابقة كل من: مسلّم البلوي في فئة الطبيعة، وفواز الشريف في فئة الآثار، وثاني العنزي في فئة البشر، وعائشة الحجيري في فئة التصميم، وكمال العنزي في فئة المغامرة.

وقدم رئيس إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، التهنئة للفائزين. وقال: وصلتنا مشاركات مميزة من مصورين موهوبين، فسكان العلا هم مستقبل هذه المنطقة الأثرية.

وقالت عائشة الحجيري، تعليقا على فوز صورتها في فئة التصميم: باستخدام الفخار والأغصان الجافة والألوان الأرضية، وعبر انسجام عناصر العمل الفني وتناسق الإضاءة فيه، أردت أن أثبت أنه بإمكاننا صنع لوحة فنية من الجفاف، حيث إن الجمال ينبع من القسوة، والفخامة تصنعها البساطة.