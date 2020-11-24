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34 مشروعا طلابياً في «إبداع 2021»

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1442 هـ      24 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – ياسر بن يوسف

تأهل 34 مشروعًا طلابيًا من ‎مدارس تعليم جدة للمنافسة في المعارض المركزية بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2021”. وقدم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشروعات المتأهلة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين والموهوبات، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، راجيًا للجميع التوفيق والنجاح. يذكر أن عدد الطلاب والطالبات بتعليم جدة، الذين قاموا برفع ملفاتهم ومشاريعهم للمنافسة في معارض الأولمبياد بلغ 275 بواقع 100 ملف مشروع للبنين و175 ملفا للبنات للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد، التي تهدف إلى إكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشاريع العلمية، وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع.

صحيفة البلاد

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