فرص استثمارية بالطائف والباحة والقصيم

جدة- ياسر بن يوسف

اطلع وفد من رجال أعمال مكة المكرمة على الفرص الاستثمارية بالطائف في أولى محطات رحلة “الحزام الذهبي”؛ حيث طرح الدكتور سامي العبيدي رئيس غرفة الطائف 20 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون ريال، كما استعرض عددًا من الفرص الاستثمارية ذات الميزة التنافسية.

وفي الباحة، اطلع الوفد الذي يرأسه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية هشام محمد كعكي على الفرص الاستثمارية المهيأة للمستثمرين السعوديين.

ووقع أمين عام غرفة مكة المكرمة عصمت معتوق مع أمين عام غرفة الباحة عبدالرحمن الزهراني اتفاقية للتعاون في مجالات البحوث العملية والتطبيقية والتقنية ودراسات تنمية قطاع الأعمال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين.

وفي المخواة، اطلع الوفد خلال زيارته لغرفة المخواة، من رئيس غرفتها ماشي العمري، على بعض الفرص الاستثمارية.

من جهة أخرى، طرحت أمانة منطقة القصيم 21 فرصة استثمارية بعدد من الحدائق والمنتزهات والمنشآت البلدية بمدينة بريدة بنظام التأجير المؤقت لغرض إقامة الأنشطة والفعاليات.