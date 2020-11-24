الجوف تتصدر توريد القمح المحلي

الرياض-البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1441/ 1442هـ وذلك بتوريد (385,635) طنا بقيمة(458) مليون ريال، بارتفاع 91% عن الموسم الزراعي الماضي.

وتصدرت منطقة الجوف مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (99,710) أطنان بزيادة 59% عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (96,101) طن بزيادة 62% عن الموسم الماضي، فمنطقة تبوك بصافي كمية (93,929) طنا بزيادة 206%، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية (52,348) طنا بزيادة 95%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (23,770) طنا بزيادة 123%، ثم منطقة الرياض بصافي كمية (10,782) طنا بزيادة 16%، والخرج بصافي كمية (8,367) طنا بزيادة 243%، وأخيرا الأحساء بصافي كمية (627) طنا بزيادة 84%.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن منصة محصولي والمخصصة لاستلام القمح المحلي شهدت ارتفاعا في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى (3,257) مزارعا مقابل (2,764) مزارعا الموسم الماضي بارتفاع 18%، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى (19,695) موعدا بارتفاع 66%.

وبين أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم ومن خلال (12) دفعة وبصافي قيمة (448,476,255) ريالا بعد خصم مديونيات الصناديق، التي تم صرفها لعدد (1,601) مزارع يمثلون 100% من عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم.