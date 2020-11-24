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«الاتصالات» تدعو الكوادر الوطنية لـ»معرض التوظيف»

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1442 هـ      24 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

تستعد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع أكثر من 130 شريك توظيف؛ لإطلاق معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل في دورته الأولى نهاية الشهر الجاري، في خطوة مهمة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة.

ودعت الوزارة شركاءها من القطاع الخاص إلى المشاركة في معرض التوظيف، الذي سيقام لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المبادرة لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية، داعيةً الباحثين والباحثات عن عمل إلى التسجيل في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/، استعدادًا للمشاركة والتقديم على الشواغر الوظيفية، البالغ عددها أكثر من 5800 شاغرٍ وظيفي.

صحيفة البلاد

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