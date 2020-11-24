إطلاق ظباء الريم لتوطين «الفطرية»

الرياض – البلاد

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أمس (الاثنين)، سبعة من ظباء الريم في متنزه القصيم الوطني، كما سيطلق اليوم 20 ظبي ريم بمتنزه الجرعاء بمحافظة شقراء في منطقة الرياض، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: إن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية يهدف إلى إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتيًا من الأنواع المحلية المهددة، ورفع كفاءة وجاذبية المواقع المستهدفة للاستثمار والسياحة البيئية، وكذلك رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح، بالاضافة الى تعزيز مبدأ الاستدامة وتحسين نوعية الحياة والشراكة المجتمعية.

وأكد أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري، وفقا لرؤية 2030م للمملكة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام ودعم المكتسبات السياحية والترفيهية.