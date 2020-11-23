ميسي خارج لقاء دينامو كييف.. والسبب؟

تأكد غياب ليونيل ميسي عن لقاء فريقه برشلونة أمام دينامو كييف الأوكراني سهرة الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحل النادي الكاتالوني ضيفًا ثقيلًا على دينامو كييف وعينه على تعزيز صدارته للمجموعة وحسم التأهل المبكر، لكن سيتعين عليه ذلك من دون قائده ميسي.

مدرب برشلونة، رونالد كومان، أوضح في المؤتمر الصحفي للمباراة أن ميسي ودي يونج لن يسافرا إلى كييف لحاجتهما إلى الراحة، إضافة إلى أن وضعية الفريق مريحة في المجموعة.

وفضّل كومان منح ميسي ودي يونج راحة من رحلة كييف المرهقة، ليكونا على أتم الاستعداد لمباراة أوساسونا الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني.

القائمة الشبح..



سيغيب بطبيعة الحال كما ذكرنا ميسي ودي يونج عن المباراة، فضلًا عن سيرخيو بوسكيتس وأراخاو وأومتيتي وأنسو فاتي.

وينضم إليهما المصابان في المباراة الأخيرة أمام أتلتكو مدريد، جيرارد بيكيه وسيرخيو روبيرتو اللذان سيغيبان لأشهر عديدة.

ما يجعل قائمة برشلونة في المباراة مكوّنة من 16 لاعبًا فقط من الفريق الأول، أو ما قد يجعلنا نطلق عليها القائمة الشبح.

استدعى المدرب كومان لسد العجز في تشكيلته بعض اللاعبين من فريق الشباب، أبرزهم أوسكار مينجويزا ودي لافوينتي والحارس بينيا.



كما شهدت قائمة برشلونة للمباراة الاستدعاء الأول على الإطلاق للاعب الوسط البرازيلي الشاب ماثيوس فيرنانديز (22 عامًا).

سيكون حاضرًا من طرف لاعبي الصف الأول بالفريق كل من تيرشتيجن جريزمان وكوتينيو ولينجليه وألبا وعثمان ديمبيلي.

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