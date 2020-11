يوفنتوس ينفي الشائعات “رونالدو باقٍ معنا”

دحض المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيشي، ما أشيع في وسائل الإعلام مؤخرًا عن رحيل نجم الفريق كريستيانو رونالدو بنهاية الموسم الحالي.

وخصّ باراتيشي قناة “DAZN” الألمانية بتصريحات عقب مباراة يوفنتوس وكالياري سهرة السبت، إذ أكّد على بقاء رونالدو إلى نهاية عقده الممتد إلى صيفية 2022.

هدّف رونالدو مرتين في شباك كالياري ليرفع رصيده الإجمالي إلى 8 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الإيطالي، ويناصف زلاتان إبراهيموفيتش في صدارة الهدّافين.



من جهته قلل باراتيشي من أنباء ارتباط رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، كذلك تلك العروض الواردة من باريس سان جيرمان والدوري الأمريكي..

“يمكنني أن أؤكد أن لكم التزام رونالدو بعقده معنا، مستقبله في يوفنتوس بالفعل، الأخبار التي تربطه بالانتقال إلى الفرق الأخرى تتصدر الصحف، لكننا لا نهتم بذلك”.

وقّع رونالدو مع البيانكونيري صيفية 2018 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، ومنذ مجيئه حطّم الأرقام القياسية ولا يزال يمارس هوايته المعتادة في زيارة الشباك رغم عمره الذي يقارب على الـ 36.

يقول مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، بعد هدفي اللاعب ضد كالياري: “لقد أدهشتني احترافية رونالدو وتحركاته في بعض المواقف، بطل مثله ينبغي أن يكون قدوة للجميع”.

Andrea Pirlo praises Cristiano Ronaldo after his double against Cagliari and insists Juventus are 'lucky' to have him https://t.co/4nTpTn6qko

— MailOnline Sport (@MailSport) November 22, 2020