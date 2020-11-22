“مسام” ينتزع 2,018 لغمًا حوثياً خلال أسبوع

البلاد : متابعات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 2,018 لغمًا، منها 38 لغمًا مضادة للأفراد، و 393 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,569 ذخيرة غير متفجرة، و18 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 200,000 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.