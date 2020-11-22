كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تبدأ القبول في برامج الدبلوم

جدة : البلاد

بدأت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم فتح باب القبول والتسجيل للفصل الثاني من العام التدريبي 1441/1442هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي، ويستمر حتى الـ 16 من الشهر الجاري في تخصصات : تقنية الشبكات، وإدارة أنظمة الشبكات ، وإلكترونيات صناعية وتحكم ، وتقنية الأجهزة الطبية ، والاتصالات.

ودعا عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، الطلاب الراغبين في التسجيل للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق من خلال البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “قبولي” .