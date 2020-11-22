شاهد.. ولي العهد يلقي كلمة في الجلسة الثانية لقمة العشرين

البلاد : متابعات

ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم (الأحد) الجلسة الثانية لليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين.

وقدم ولي العهد، اقتراحاً لدول مجموعة العشرين بعقد قمتين سنوياً لدعم مبادرات التصدي للتحديات.

وأكد خلال حديثه في الجلسة أن الاقتراح يتضمن أن تكون القمة الأولى افتراضية في منتصف السنة والأخرى حضورية في نهاية العام، بهدف دعم التنسيق الدولي للتصدير للتحديات.

وقدم الشكر إلى كافة المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة، والتوافق حول البيان الختامي لقمة الرياض.