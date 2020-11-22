المحليات

توحيد الجهود لمواجهة التحديات

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1442 هـ      22 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بالرياض، أن القمة تجلب أكبر الدول والاقتصادات تحت سقف واحد في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، دعا رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إلى الوحدة والتضامن في قمة العشرين التي تترأسها السعودية.
وشدد كونتي على أهمية توحيد الجهود في ظل التحديات والأزمات التي يمر بها العالم.


وقال رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين،:”نتطلع في قمة العشرين نحو مواجهة تداعيات كورونا المستجد”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *