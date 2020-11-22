توحيد الجهود لمواجهة التحديات

الرياض- البلاد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بالرياض، أن القمة تجلب أكبر الدول والاقتصادات تحت سقف واحد في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، دعا رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إلى الوحدة والتضامن في قمة العشرين التي تترأسها السعودية.

وشدد كونتي على أهمية توحيد الجهود في ظل التحديات والأزمات التي يمر بها العالم.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين،:”نتطلع في قمة العشرين نحو مواجهة تداعيات كورونا المستجد”.