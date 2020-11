بيكيه يعاني من “إصابتين” في الركبة وموسمه في خطر

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الأحد عن إصابة لاعبه جيرارد بيكيه بالتواء في الرباط الصليبي للركبة بعد تعرضه لتدخل قوي في مباراة أتلتكو مدريد سهرة السبت.

وانقاد النادي الكاتالوني إلى الهزيمة الثالثة هذا الموسم في الليجا، وكانت على يد أتلتكو مدريد الذي كسر عقدة استمرت 10 أعوام من دون الفوز على برشلونة في الدوري.

خلال المباراة وأثناء كرة مشتركة، وضع بيكيه قدمه مقابل الكرة بينما وقع لاعب أتلتكو مدريد خواكين كوريا بجسمه بأكمله على قدم لاعب برشلونة ما تسبب في حدوث الإصابة.

على الفوز تم إقصاء بيكيه ودخل بديلًا منه زميله الأمريكي الشاب سيرجينيو ديست، بينما أصيب سيرجي روبيرتو في أواخر المباراة بتمزق في الفخذ وتم إقصاؤه أيضًا.

يقول البيان الرسمي لبرشلونة أن بيكيه يعاني من التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي الجانبي، وإصابة جزئية في الرباط الأمامي للركبة اليمنى.

لا حديث حتّى الآن عن إجراء عملية جراحية، بل سيتريث النادي وقتًا أطول لمعرفة ما إن كان التدخل الجراحي سيفيد في تلك الحالة أم لا.

وتشير التقارير المقربة من دوائر النادي إلى أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر وقد ينتهي موسمه بفعل الإصابة المزدوجة.

فيما كان تقرير يومية “آس” الإسبانية أكثر تفاؤلًا بعد أن تواصلت مع الطبيب لويس تيل وأخبرهم أن بيكيه ربما يعود خلال شهرين فقط.

عمر اللاعب المتقدم (33 عامًا) قد يُعقّد إجراء عملية جراحية، لذلك يفضّل أطبّاء النادي الانتظار للوقوف على التطورات في حالته بدلًا من الجراحة.

