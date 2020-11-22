الرياضة

سيفتقد برشلونة جهود بيكيه لأشهر عديدة..

بيكيه يعاني من “إصابتين” في الركبة وموسمه في خطر

محمد ابو الوفاaccess_time7 / ربيع الآخر / 1442 هـ      22 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بيكيه

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الأحد عن إصابة لاعبه جيرارد بيكيه بالتواء في الرباط الصليبي للركبة بعد تعرضه لتدخل قوي في مباراة أتلتكو مدريد سهرة السبت.

 

وانقاد النادي الكاتالوني إلى الهزيمة الثالثة هذا الموسم في الليجا، وكانت على يد أتلتكو مدريد الذي كسر عقدة استمرت 10 أعوام من دون الفوز على برشلونة في الدوري.

 

خلال المباراة وأثناء كرة مشتركة، وضع بيكيه قدمه مقابل الكرة بينما وقع لاعب أتلتكو مدريد خواكين كوريا بجسمه بأكمله على قدم لاعب برشلونة ما تسبب في حدوث الإصابة.

 

على الفوز تم إقصاء بيكيه ودخل بديلًا منه زميله الأمريكي الشاب سيرجينيو ديست، بينما أصيب سيرجي روبيرتو في أواخر المباراة بتمزق في الفخذ وتم إقصاؤه أيضًا.

 

 

يقول البيان الرسمي لبرشلونة أن بيكيه يعاني من التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي الجانبي، وإصابة جزئية في الرباط الأمامي للركبة اليمنى.

 

لا حديث حتّى الآن عن إجراء عملية جراحية، بل سيتريث النادي وقتًا أطول لمعرفة ما إن كان التدخل الجراحي سيفيد في تلك الحالة أم لا.

 

وتشير التقارير المقربة من دوائر النادي إلى أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر وقد ينتهي موسمه بفعل الإصابة المزدوجة.

 

فيما كان تقرير يومية “آس” الإسبانية أكثر تفاؤلًا بعد أن تواصلت مع الطبيب لويس تيل وأخبرهم أن بيكيه ربما يعود خلال شهرين فقط.

 

عمر اللاعب المتقدم (33 عامًا) قد يُعقّد إجراء عملية جراحية، لذلك يفضّل أطبّاء النادي الانتظار للوقوف على التطورات في حالته بدلًا من الجراحة.

 

 

طالع أيضًا في أخبار الرياضة..

 

باريس ينقّض على راموس بعرضٍ تاريخيٍ

فصل جديد في المناوشات بين نيمار وبرشلونة

رونالدو “يُهين” زملائه في غرف ملابس يوفنتوس

جوارديولا يدعو ميسي إلى الاعتزال في برشلونة

لماذا سيرفض ليفربول فــكرة التعاقد مع راموس؟

زيدان يحسم صفقة من بايرن ميونيخ بـ “اتصال هاتفي”

كورونا يضرب معسكر إنتر ميلانو قبل مواجهة ريال مدريد

هالاند يكشف موقفه من الرحيل عن بوروسيا دورتموند

 

شاهد في قسم الفيديو..

 

فيديو: هالاند يُسجّل “سوبر هاتريك” تاريخي 

فيديو: أهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل  (2-0)

فيديو: ريال مدريد يغرق أمام غواصات فياريال (1-1) 

فيديو: ميسي يخـضع للتـــحقيق فــي مـطار برشلونة

فيديو: محرز يسجل هدفًا “مارادونيًا” مع منتخب الجزائر

فيديو: أتلتكو مدريد يُسْقِط برشلونة لأول مرة منذ 10 سنوات

فيديو: ميسي ينفجر في وجه حكم لقاء الأرجنتين وباراجواي

فيديو: من هو يوسف موكوكو “جوهرة” الكرة الألمانية الجديد؟

فيديو: راموس يسُبّ أشرف حكيمي في مباراة ريال مدريد والإنتر

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *