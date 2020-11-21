قمة الإنجازات

بعد جهود مكثفة، ومبادرات متنوعة، ومخرجات اجتماعات متواصلة، يستشرف العالم اليوم مرحلة جديدة؛ لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين، من خلال قمة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، متوجًا الحلول والقرارات المشتركة لمواجهة التحديات، وعلى رأسها جائحة كورونا، وتعافي الاقتصاد العالمي.

لقد أنجزت المملكة بحنكة واقتدار جدول أعمال رئاستها للمجموعة في دورتها الخامسة عشرة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق المحاور الرئيسة ( تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة) والعمل على تهيئة الظروف الملائمة التي تمكن الشعوب، خاصة النساء والشباب، من العمل والازدهار، كما بذلت الغالي والنفيس لحماية الأرواح والاقتصاد العالمي من آثار وتداعيات الجائحة، ومد يد العون والمساعدة للدول النامية والفقيرة، ودعم الجهود الإقليمية والدولية ، واستمرار حشد الطاقات، التي نجحت قمة مارس الاستثنائية في تحقيقه.

إن أهمية مجموعة العشرين تنبع من إمكانياتها الاقتصادية، وتعاونها الوثيق في عدة مجالات؛ حيث تمثل ثلثي سكان العالم، مما يؤهلها لمجابهة كافة التحديات ورسم الطريق لعالم أكثر أمنًا وازدهارًا.