رازفان يحسم أمر حراسة المرمى

الرياض – هاني البشر

حسم مدرب فريق ⁧‫الهلال⁩، الروماني “رازفان لوشيسكو” من سيكون بديلا للحارس عبدالله المعيوف، بين كل من عبدالله الجدعاني، وحبيب الوطيان، حارسي مرمى الهلال.

حيث كشفت مصادر ” البلاد ” أن عبدالله الجدعاني، هو من سيحمي عرين الهلال في مباراة الديربي أمام النصر.

يذكر أن آخر مباراة شارك فيها عبدالله الجدعاني كانت في 9-9-2020 ضد الحزم أي قبل شهرين، وهي نفس المدة من آخر مباراة شارك فيها حبيب الوطيان، وكانت أمام ضمك مع فريقة السابق، والحارسان قادمان للفريق العاصمي من الفتح والوحدة، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.