رئيس الصين يدعو قمة العشرين إلى التعاون لإنتاج لقاح «كورونا»

البلاد : متابعات

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لمجموعة العشرين، اليوم (السبت)، إن الصين مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى في جهود البحث والتطوير لإنتاج وتوزيع لقاح يساعد في مكافحة جائحة فيروس «كورونا»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن أحد أهدافه الرئيسية سيكون التأكد من أن اللقاحات هي «منفعة عامة» للدول النامية، وذكر أيضًا أن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى دعم من مجموعة العشرين، خاصةً من أجل ضمان تقاسم اللقاحات بشكل عادل.

ودفع باتجاه انتهاج فكرة الآليات للسماح بالاعتراف العالمي للاختبارات والنتائج، كما تحدث عن الحاجة إلى متابعة انتهاج التعددية والانفتاح والتعاون على مستوى مجموعة العشرين، والتي اعتبرها الكثيرون بمثابة انتقاد لسياسات «أميركا أولاً» التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.